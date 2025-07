Realer Spritverbrauch von Diesel-Pkw kaum gesunken

170.000 Tonnen weniger CO₂

Der VCÖ hat berechnet, was es den Auto-Haushalten im Ländle und der Umwelt brächte, wenn das bereits vor 30 Jahren versprochene 3-Liter-Auto heute der Standard wäre: Statt 69 Millionen Liter Diesel wären im Vorjahr nur 32 Millionen Liter in die Tanks der Fahrzeuge geflossen. Bei Benzin-Pkw wäre der Verbrauch von rund 56 Millionen Liter auf rund 25 Millionen Liter gesunken. Die Haushalte hätten sich damit Ausgaben in der Höhe von 108 Millionen Euro erspart. Und der CO₂-Ausstoß wäre um 170.000 Tonnen reduziert worden.