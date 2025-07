Wenn sich das halbe Ländle in Schale wirft

Die Bregenzer Festspiele sind ein Festival für die breite Bevölkerung. Opernpuristen mögen die Nase rümpfen ob des Spektakels am See, der überbordenden Technik, der vielen Effekte und der teils gravierenden Einschnitte ins Originalwerk – dabei übersehen sie aber etwas ganz Entscheidendes: In Bregenz werden die Menschen dort abgeholt, wo es am effektivsten ist, nämlich bei ihrer Neugier – mehr kann eine Kultureinrichtung nicht leisten.