Reparaturarbeiten bis Mitte August abgeschlossen

Die Arbeiten an der Karrenseilbahn und rundum die Talstation laufen auf Hochtouren. Für die Fahrgäste gibt es zudem eine weitere gute Nachricht: Statt einer eigenen Herbstrevision werden alle dafür geplanten Arbeiten bereits jetzt umgesetzt. Dazu zählen unter anderem der Abbruch des alten Steges bei der Talstation und die Umlegung des Glasfaserkabels in die neuen Führungen unter der Brücke. Diese Arbeiten erfordern einen stillstehenden Bahnbetrieb – es trifft sich also gut, dass sie vorgezogen werden können.