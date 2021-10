Stelzer stellt sich gegen Attacken auf die Justiz

„Die ÖVP-Landesparteiobleute stehen geschlossen hinter Sebastian Kurz“, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung (mehr dazu im Politikteil). Gegenüber der „Krone“ ließ Landeshauptmann Thomas Stelzer – er ist auch stellvertretender Bundesparteiobmann – am Nachmittag aber Zweifel am Kurs von Kurz und seinen Beratern erkennen. Diese hatten zuletzt immer wieder heftige Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geübt.