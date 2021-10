„Lucy“ macht Ärzte fit für die Geburt

Erste Hilfe bei Säuglingen

Die Wiederbelebung eines Neugeborenen zählt glücklicherweise zu den seltensten Ereignissen in der Geburtsmedizin. Nur etwa ein Prozent aller Säuglinge benötigt Reanimation. Doch wenn es nach der Entbindung zum Ernstfall kommt, geht es um Sekunden! In diesem Spital wird das richtige Vorgehen anhand einer hochmodernen Neugeborenen-Reanimationspuppe, die einem „echten“ Baby sehr ähnlich sieht, geschult. Die Teilnehmer können damit die Beatmung üben (der Brustkorb hebt und senkt sich). Die Herzfrequenz sowie Schnelligkeit und Intensität der Herz-Lungen-Wiederbelebung bzw. Herz-Druck-Massage liest man auf einem Messgerät ab. Sogar das Legen eines Tubus (Einführen eines Schlauches in die Luftröhre zur künstlichen Beatmung) oder einer Infusion an der Babyhand oder am -bein kann an der Puppe geübt werden.