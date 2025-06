Worauf muss ich achten, wenn ich „für zwei“ esse?

Priv.-Doz. Dr. Karoline Mayer-Pickel, Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinische Abteilung für Geburtshilfe, Medizinische Universität Graz (Stmk): Generell orientiert sich die Ernährung während der Schwangerschaft an den allgemeinen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung. So ist für einen ungestörten Schwangerschaftsverlauf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Kost notwendig. Jedoch muss erwähnt werden, dass es durch die physiologischen und metabolischen Veränderungen während der Schwangerschaft zu einem Mehrbedarf an bestimmten Mikronährstoffen kommt; dieser sollte durch spezielle Lebensmittel abgedeckt werden. Dazu gehören u.a. Gemüse, Obst und Vollkornprodukte.