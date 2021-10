Beckham will jetzt auch in der Formel 1 mitmischen

Präsident und Miteigentümer des neuen Fußball-Klubs Inter Miami in der Major League Soccer ist David Beckham schon, jetzt will die englische Kicker-Legende aber auch in der Formel 1 einsteigen. Das verriet der Chef des neuen Formel-1-Rennens in Miami, Tom Garfinkel, im Gespräch mit „Sky“.