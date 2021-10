Das brauchen Sie für Ihre Detox-Kur Kopieren

Hier sagt der Name bereits alles aus: Die Zutaten der Kräuterteemischung „Fast Burn“ regen den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an. Grüner Tee, Zitronenverbenenblätter, Hibiskusblüten, Chilis und weitere Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass Ihr Körper so richtig in Schwung kommt! Der Inhalt reicht für eine 14-tägige Kur, nach der Sie sich wieder fit und ausgewogen fühlen. Die Kräuterteemischung ist nicht nur gesund, sondern schmeckt auch noch gut. Denn für die Produktion des Tees verzichtet der Hersteller auf künstliche Zutaten, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So bleibt der natürliche Geschmack des Tees erhalten und Sie genießen diesen in vollen Zügen!



Inhalt: 99,8 g

Preis: 13,49 €

Hier geht‘s zur Kräuerteemischung.