Wöginger: „Kein Verständnis für Hausdurchsuchung“

Am Mittwochvormittag ist ÖVP-Klubobmann August Wöginger im Bundeskanzleramt vor die Kameras getreten, um ein kurzes Statement abzugeben. Ebenda, wo es kurz davor zu einer Hausdurchsuchung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Umfeld der ÖVP gekommen war. „Es ist heute das eingetreten, was wir schon seit Wochen erwarten. Wir haben kein Verständnis für die Hausdurchsuchung, die heute durchgeführt wurde“, so Wöginger.