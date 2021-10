„Linke Zellen“: ÖVP teilt weiter gegen Justiz aus

Hanger suchte die Schuld für öffentlich gemachte Akten erneut bei der WKStA: „Bei den Ermittlungen muss jemand Interesse haben, dass Akten nach draußen gespielt werden.“ Man sei „offenbar nicht in der Lage, das so zu organisieren, dass das geheim bleibt“, kritisierte Hanger die Staatsanwälte scharf. Ein durchsichtiger Vorwurf, denn mit der Materie vertraute Personen sind sich einig darüber, wie die Akten an die Öffentlichkeit gelangen: Dutzende Beschuldigte und deren Anwälte haben Einsicht in den umfangreichen Casinos-Akt, in dem verschiedene Verfahrensstränge zusammenlaufen. Die Betroffenen verfolgen ihre eigenen Interessen, dadurch gelangen leicht Informationen an die Medien.