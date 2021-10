Italiens EURO-Held: Pfiffe von den eigenen Fans?

87 Tage nach dem Triumph im EURO-Finale gegen England ist Italien heiß auf einen weiteren Coup: Die „Squadra Azzurra“ rittert im heutigen ersten Semifinale des Nations-League-Finalturniers in Mailand mit Spanien um ein Ticket für das Endspiel - wo am Sonntag der Sieger des morgigen Duells in Turin zwischen Frankreich und Belgien wartet.