Donnarummas Abschieds-Posting spaltet Milan-Fans

„Gefühle kaum in Worte zu fassen“

„Ich habe außergewöhnliche Jahre erlebt, die ich nie vergessen werde. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu verabschieden, eine Entscheidung, die in der Tat nicht leicht war und sicherlich nicht genug Platz in da ist, um sie zu erklären, oder vielleicht kann es nicht erklärt werden, weil die Gefühle ganz tief in uns kaum in Worte zu fassen sind. Was ich sagen kann, ist, dass es manchmal richtig ist, sich zu ändern, sich anderen Herausforderungen zu stellen, zu wachsen, sich gegenseitig zu vervollständigen, vom ersten bis zum letzten Tag. Milan wird immer in meinem Herzen bleiben als ein wichtiger, ja grundlegender Teil des Lebensweges, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ich wünsche Milan alles Gute und tue es von Herzen. Ein Gefühl bindet mich an diese Farben, das weder Distanz noch Zeit auslöschen können“, so weiter der Held der vergangenen Wochen.