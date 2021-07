PSG holt auch Italien-Keeper Donnarumma ablösefrei

„Ich fühle mich bereit“

Zuvor hatte sich Donnarumma in einer Instagram-Botschaft von den Milan-Anhängern verabschiedet. „Alle Rossoneri werden für immer in meinem Herzen sein als fundamentaler Teil dieser Reise, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin“, schrieb der Keeper, der als 16-Jähriger in der Serie A debütiert hatte.