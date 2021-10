Wie viel Schwarz und Blau in oö. Landesregierung?

Verhandelt wurde im Bildungszentrum St. Magdalena in Linz. LH Thomas Stelzer umriss beim Anmarsch die Grundposition seiner ÖVP: „Es geht auf der einen Seite darum, unsere Gesundheit so gut zu schützen, mit Corona so umzugehen, dass wir die Krankheit mehr und mehr zurückdrängen. Und auf der anderen Seite, den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir jetzt haben, so zu sichern, dass auch die Beschäftigung nachhaltig ist.“ Weiters sprach er auch von der Herausforderung, die Klimaziele zu erreichen – und vieles andere mehr. Trotzdem sollen die Runden mit der FPÖ zügig vorangehen.