Zeitkapsel unterm Turmkreuz des Linzer Mariendoms

Nach mehr als zwei Jahren intensiver Arbeit in luftiger Höhe kann das Projekt der Turmhelmsanierung als erster und wichtigster Schritt einer Reihe umfangreicher Maßnahmen am Mariendom erfolgreich abgeschlossen werden. Im Jahr 1901 wurde nach der Errichtung des Turms die Turmkreuzkugel in rund 130 Meter Höhe mit Urkunden und Reliquien gefüllt. Jetzt, 120 Jahre danach, wiederholte man den Brauch.