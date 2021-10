Ein Kreuz, drei Münzen und eine Schriftrolle

Drei Heller-Münzen mit Prägestempel von 1909 und 1912 sowie ein Kupferröhrchen mit verwittertem Papier - dieser Schatz war im „alten“ Kreuz der Kirche von St. Margarethen im Lungau über Jahrzehnte hinweg versteckt. Einschusslöcher im Kreuz, Regen und Schnee haben die Schriftrolle aber beinahe zerstört. In der Erzdiözese wird man sich in den nächsten Wochen dem Inhalt widmen und schauen, was hier für die Nachwelt hinterlassen wurde. Derartige Beigaben sind vor allem in Mitteleuropa weitverbreitet und werden auch heute noch in Turmkugeln für zukünftige Generationen hinterlassen.