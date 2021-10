„Niemals wieder!“ muss Lehre aus Auschwitz sein

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnte in seiner Rede, dass diese Ausstellung „die Erinnerung an das Schicksal der österreichischen Opfer und den Widerstand österreichischer Häftlinge wachhalten soll und zugleich die Involvierung von Menschen unseres Landes als Täter und Täterinnen darstellt“. Entfernung - aus der Heimat und dem Leben. Opfer und Täter. Das waren die Österreicherinnen und Österreicher. In Auschwitz. Und zahlreichen anderen Konzentrationslagern.