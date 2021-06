Letzter Auschwitz-Befreier mit 98 Jahren gestorben

Anlässlich Dushmans 95. Geburtstag resümierte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der IKG: „Was Sie an physischen und seelischen Schmerzen erleiden mussten, aber auch, was Sie an Großartigem geleistet haben und welche außergewöhnlichen Erfolge Sie feiern konnten - das reicht eigentlich für drei Leben.“