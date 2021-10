Österreich stellt sich erneut seiner Geschichte

Auschwitz. Die Kleinstadt in Polen mit etwa 40.000 Einwohnern steht symbolhaft für die Nazi-Gräuel, den Holocaust. Auschwitz-Birkenau war das größte der nationalsozialistischen Vernichtungslager des Zweiten Weltkriegs. In dem ehemaligen NS-Konzentrationslager kamen mehr als eine Million Menschen um. Sie wurden in Gaskammern getötet, erschossen oder durch Zwangsarbeit und Hunger in den Tod getrieben.