Stromausfall: So reagiert Wien auf ein Blackout

„Es läuft dann ein Nachtanksystem, um diese Anlagen weiter mit Treibstoff zu versorgen“, erklärt Kurt Wurscher vom Bereich Organisation und Sicherheit in der Magistratsdirektion. So kann die Stadt auf eigene Tankstellen zurückgreifen. Sollten diese Reserven verbraucht sein, dann gibt es die Möglichkeit, Hilfe von der OMV zu erhalten. In weiten Bereichen sei es so möglich, einige Wochen durchzuhalten.