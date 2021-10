Pitbulls töten Einbrecher, legen Leiche vor Tür

„An Bisswunden gestorben“

Toby Nix, Sprecher des Sheriffs von Coweta County: „Nach der Beweislage sieht es so aus, dass das Opfer in das Haus eingebrochen ist und dort auf die Hunde getroffen ist. Laut Autopsie ist er an den Bisswunden gestorben.“ Behördenangaben zufolge wurde Abraha bereits wegen eines Einbruchs und anderer Vergehen in einem Nachbarbezirk steckbrieflich gesucht.