Nachtschwärmer prellte Zeche und randalierte

Ein feuchtfröhlicher Abend hat für einen Österreicher in der Wiener Innenstadt in der Nacht auf Samstag eindeutig zu lange gedauert. Zur Sperrstunde weigerte sich der 51-Jährige, die offene Rechnung zu bezahlen. Stattdessen zerlegte er ein Lokal an der Fischerstiege, beschimpfte und bedrohte die Angestellten.