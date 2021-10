Der Politexperte erklärt, wie Parteien entstehen

4. In den Achtzigerjahren etwa entstanden überall in Europa und auch in Österreich die Grünen als Konsequenz einer solchen Konfliktlinie zwischen Wirtschaft und Umwelt. Beim Entstehen christdemokratischer Parteien wie der ÖVP und ihrer Vorläufer war einst das Verhältnis von Staat und Kirche ein wichtiger Punkt. SPÖ, KPÖ & Co. wurden geschichtlich aufgrund der Interessengegensätze von Unternehmern und Arbeitern gegründet.