Lob vor Trainergipfel: „Jürgen machte mich besser“

Im Februar triumphierte City vor leeren Tribünen mit 4:1 in Liverpool, es war der erste Sieg in der Meisterschaft in Anfield seit 2003. Die „Reds“ können nun aber wieder auf ihre Fans vertrauen. Klopps noch ungeschlagene Elf hat in den bisherigen Saisonspielen die meisten Tore der Liga geschossen (15), City hat die wenigsten (1) kassiert. Der deutsche Chefcoach bekräftigte: „Wir brauchen eine kompakte Leistung, um gegen sie eine Chance zu haben, ganz einfach. Aber ich freue mich auf das Spiel.“ City sei für ihn „das beste Team in Europa“, meinte Klopp. „Nur in Bestform hast du eine Chance.“