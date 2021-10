Ronaldo nur Joker - ManUnited lässt Federn

United führte da mit 1:0, Martial hatte die Hausherren in der 43. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. In der 65. Minute, also acht Minuten nach Ronaldos Einwechslung dann der Ausgleich für die Gäste durch Townsend. Knapp vor Schluss jubelte Everteon sogar über das 2:1 - zu früh, das Tor wurde nach VAR-Einsatz wegen Abseits aberkannt.