Rendi-Wagner und Doskozil trafen sich in Kärnten

Seit dem SPÖ-Parteitag befinden sich die Roten im Dauerstreit. Dass sie immer weniger an einem Strang ziehen, bewiesen Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder aufs Neue - inklusive Verbalattacken, die über die Medien ausgerichtet wurden. Am Dienstag trafen sich die beiden zu einem Versöhnungsgespräch in Kärnten. Das persönliche Sechs-Augen-Gespräch in Wolfsberg fand auf Initiative des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser statt. Fotos davon gibt es übrigens keine.