„Wir wollen die Menschen überzeugen“

Kurzer Themenwechsel: Leistbares Wohnen ist derzeit in aller Munde. Auch hier beschreitet das Land neue Wege?

Ja, die Entscheidung ist gefallen, das Land wird künftig im sozialen Wohnbau als Bauträger fungieren. Mein persönlicher Zugang ist so, dass im sozialen Wohnbau das Letzte, was man machen sollte, der Gewinn ist. Künftig wird es also so sein, dass man mit der Miete, die man monatlich bezahlt, auch Eigentumsanteile erwirbt. Das heißt, irgendwann gehört einem dann die Wohnung.