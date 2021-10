Hier stapft Ronaldo stinksauer in die Kabine

Serie nicht prolongiert

Ronaldo also sichtlich genervt, ja geradezu wutentbrannt. Woran lag‘s? Doch am Umstand, dass er nicht von Beginn an spielte? Oder daran, dass ManUnited die Tabellenführung verpasste und eben nicht drei Punkte einfuhr? „Vermutlich ist eine Mischung aus vielen Faktoren“, sagte TV-Experte Rio Ferdinand: „Ronaldo hat zuletzt in fünf Spielen fünfmal getroffen. Ich glaube natürlich, dass er diese Serie prolongieren hätten wollen.“ Hat er nicht.