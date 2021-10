Der Regierungsproporz im Land bleibt umkämpft

Ausloten, ob es mit der ÖVP „ein gemeinsames Bild für Oberösterreich“ geben könnte, wollte Grünen-Chef Stefan Kaineder bei der Sondierung am Donnerstag. Die Partei von LH Thomas Stelzer wird am Montag entscheiden, ob sie gemeinsam mit den Grünen zum Pinsel greift – aber im Grunde ist es egal: Ab 23. Oktober, der konstituierenden Sitzung des neugewählten Landtags samt Kür der neun Regierungsmitglieder, können eh vier Parteien (ÖVP, FPÖ, SPÖ und eben die Grünen) miteinander die Pinsel bzw. die Farbroller schwingen, (siehe Karikatur), um gemeinsam am Zukunftsbild für unser Bundesland zu arbeiten. Denn Oberösterreich hat nach wie vor eine Proporzregierung, in der alle Parteien ab einer gewissen Größe (ca. 9 Prozent Wähleranteil) vertreten sind.