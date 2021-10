Ritterfest: Mittelalter-Rock und ein Flammenmeer

Der Tag beim Ritterfest in Kufstein gehört primär den Familien. Die finstere Nacht all denjenigen, die außergewöhnliche Musik und Artisten, welche das Feuer bezwingen, lieben. Am Sonntag endet das atemberaubende Ritterfest in diesem Jahr. Alle Beteiligten freuen sich auf ein Wiedersehen zu Pfingsten 2022.