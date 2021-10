In Wohnung festgenommen

„Ich bin mit der Chefin beim Hintereingang gestanden. Als eine Mitarbeiterin herausgelaufen ist und schreit, dass zwei Maskierte mit Waffe den Markt überfallen. Da hat sich bei mir im Kopf ein Schalter umgelegt“, erzählt Attila Kovacs (32), der bei einer Security-Firma arbeitet. Der Schärdinger stürmte sofort in das Geschäft und suchte den Bewaffneten, dann kam es zu einer Rauferei. „Ich hab einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Einer konnte durch die Hintertüre flüchten“, so Kovacs. Den Türken (20) konnte er am Boden fixieren. Der Bosnier floh, konnte später in seiner Wohnung festgenommen werden, leugnet.