Zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Supermärkte

Mutiger Mitarbeiter

Und ein 17-jähriger bosnischer Staatsangehöriger und ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger, beide aus dem Bezirk Schärding, betraten am Donnerstag gegen 18.30 mit einem Mund-Nasen-Schutz und einer Kapuze bzw. einem Sturzhelm maskiert einen Supermarkt in Schärding und bedrohten die 57-jährige Kassierin mit einer Gaspistole. Als diese aufgrund eines technischen Defekts die Kassenlade nicht öffnen konnte, wollte der 17-Jährige diese aus der Verankerung reißen. In der Zwischenzeit konnte eine weitere Angestellte aus dem Geschäftslokal flüchten und um Hilfe rufen. Dies hörte ein 32-jähriger Ungar, der ebenfalls im Supermarkt arbeitet. Er stellte sich den beiden Räubern in den Weg und konnte mithilfe eines Kunden den 20-Jährigen am Boden fixieren. Den 17-Jährigen konnte die Polizei wenig später in seiner Wohnung festnehmen.