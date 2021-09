Messerstich war nur eine „Notwehr-Überschreitung“

Der Vorfall ereignete sich am 15. März 2021 unweit der Universitätsaula. Der unbescholtene Wachmann wollte den Taxifahrer (48) damals darauf hinweisen, dass er dort – mitten in der Salzburger Altstadt – nicht parken dürfe. Es folgte ein Streit. Der Taxler habe sich äußerst aggressiv verhalten, erzählte der Angeklagte den Geschworenen – tatsächlich ist das Opfer amtsbekannt. „Er ist sehr aufgebracht und sehr wütend aus dem Auto ausgestiegen. Ich habe gezittert. Da habe ich mein Taschenmesser raus geholt und gesagt, er möge sich entfernen“, so der Angeklagte.