Wachmann wegen versuchten Mordes angeklagt

„Schleich dich, geh weg, lass mich in Ruhe und lerne Deutsch“: Das soll der Taxi-Fahrer in jener März-Nacht vor der Universitäts-Aula im Salzburger Festspielbezirk gesagt haben, nachdem der Security (63) an sein Seitenfenster klopfte und bat, wegzufahren – geht aus der Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg hervor. Das Wortgefecht mündete in eine Tätlichkeit: ein Messerstich in den linken Bauchbereich, eine drei Zentimeter tiefe Wunde. Der Staatsanwalt spricht von einer „lebensgefährlichen Verletzung“ – Folge war eine Not-Operation am Uniklinikum.