Die kleine Botin trinkt einfach gerne Kaffee

Am liebsten trinke ich den Kaffee als Espresso mit einem Schuss (Pflanzen-) Milch, im Sommer auf Eis und jetzt im Herbst und Winter mit einer wärmenden Gewürzmischung aus Zimt und Ingwer. Ich liebe vor allem die Wiener Kaffee-Kultur, und auch wenn mich traditionelle Zubereitungen wie der Einspänner weniger begeistern, mag ich vor allem das Flair, das im Kaffeehaus herrscht. Die Geschäftigkeit, die kreative Vielfalt an Menschen und der Duft von frisch gemahlenen Bohnen machen es so besonders, dass man schon mal die Zeit über der Melange vergisst.