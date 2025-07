Die kleine Botin wählt gute Vibes

Und doch bleibt die Frage: Muss das sein? Genau an dem Punkt kann man sich entscheiden: Den Alltag mit schlechter Laune zu ertragen oder ihn aktiv zu gestalten. Mit einem Mindestmaß an Freundlichkeit und einem Lächeln, auch wenn es gerade schwer fällt. Noch nachvollziehbarer wird es, wenn wir die Seiten wechseln und in die Rolle derer schlüpfen, die etwas brauchen.