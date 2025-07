Die kleine Botin riecht gern Lavendel

Ich liebe meinen großen Busch ganz hinten in der sonnigsten Ecke im Garten und ernte ihn im Sommer, wenn etwa die Hälfte der Blüten geöffnet ist, meist ist das im Juli. Ich schneide ihn an einem sonnigen Vormittag, wenn er schon ganz trocken ist. In kleine, handstarke Bündel geteilt, hänge ich ihn kopfüber an einem luftigen, schattigen Ort zum Trocknen auf, so bleiben der Duft und die zauberhafte lila Farbe am besten erhalten. Nach dem Trocknen kommen kleine Teile der Blüten in die Schränke und in Teedosen. Die Blüten können vielseitig verwendet werden: Als Füllung für Duftsäckchen, als Geschenk, als Badezusatz und sogar als Tee.