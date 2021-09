Ampel-Streit eskaliert: Polizisten attackiert

Diese Amtshandlung geriet völlig aus den Fugen: Polizisten schritten in Wien-Leopoldstadt am Mittwoch kurz vor 19 Uhr ein, als sie einen Streit zwischen einem Fußgänger und einem Pkw-Lenker wahrnahmen. Dann flogen die Fäuste, ein völlig unbeteiligter Fußgänger sprang einem Polizisten sogar in den Rücken.