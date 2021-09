Verbrannte Ölreste verursachten Rauchentwicklung

Zu einer starken Rauchentwicklung ist es Mittwochnachmittag in einer Wohnung in Prebl bei Wolfsberg gekommen. Die 25-jährige Bewohnerin hatte vermutlich den Herd nicht abgeschaltet, als sie mit ihrem dreijährigen Kind die Wohnung verlassen hatte. Die neben an wohnende Schwester hörte den Rauchmelder und verständigte rechtzeitig die Feuerwehr.