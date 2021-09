An Corona erkrankte Person in drei Lokalen

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Klagenfurt gibt bekannt, dass eine hochinfektiöse, an Covid-19 erkrankte Person in der Nacht von Samstag, 25.9., auf Sonntag, 26.9., in gleich drei Klagenfurter Lokalen unterwegs war - in der „Burg“, der „Salud Alm“ und im „Teatro“.