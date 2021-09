ORF-Vorhaben der Regierung „mehr als peinlich“

SPÖ: „Wieder nur Überschriften“

„Mehr als peinlich“ sei es, die Ankündigung einer Punktation in einen Ministerratsbeschluss zu schreiben, fand SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried in einer Aussendung kritische Worte. „Dass Türkis und Grün nach eineinhalb Jahren jetzt wieder nur Überschriften abliefern, ist ein Armutszeugnis.“ Die überfällige Reform würde einmal mehr auf die lange Bank geschoben werden, so der SPÖ-Mediensprecher.