Bundesregierung legt Zeitplan für ORF-Reform fest

Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne wollen bis Jahresende eine Punktation zur ORF-Reform vorlegen. Am morgigen Mittwoch soll der konkrete Zeitplan für die vom ORF seit langem herbeigesehnte Digitalnovelle den Ministerrat passieren. Die Umsetzung ist für das Jahr 2022 geplant, so das Bundeskanzleramt. Der Stiftungsrat fixiert unabhängig davon am 14. Oktober die erwartete Erhöhung der GIS-Gebühren.