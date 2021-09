Auch die Neos brauchen im Landtag eine „Koalition“

Anfragen

Das können sie als Zwei-Personen-Landtagsklub auch mit den üblichen Kontrollrechten, zum Beispiel Anfragen an Regierungsmitglieder stellen. Für Landtagsinitiativen in Form von Anträgen zu bestimmten Sachthemen brauchen sie eine dritte Unterschrift aus einer anderen Fraktion. Sie benötigen also immer wieder eine punktgenaue fachliche „Koalition“.