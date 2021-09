Republik soll für „Kunstfehler“ zahlen

Im Mittelpunkt des mittlerweile Jahre dauernden Rechtsstreites steht das Seebad-Gelände in Breitenbrunn. Dort befindet sich der Sitz des Yachtclubs. Grundeigentümer ist Esterházy, das Gelände wurde vor Jahrzehnten an die Gemeinde verpachtet, für einen Teil der Fläche gab es in weiterer Folge einen „Subpachtvertrag“ zwischen der Gemeinde und dem Yachtclub. Letzterer errichtete daraufhin die Segelunterkünfte in dem Bereich.