Muttertag: Sag’s durch die Blume seit 100 Jahren

Genau hundert Jahre ist es her, dass im Jahr 1924 erstmals in Österreich Muttertag gefeiert wurde. Seit jeher wird die Anerkennung am zweiten Sonntag im Mai auch in Form von Geschenken ausgedrückt. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung werden im Burgenland heuer 8 Millionen Euro für Muttertagsgeschenke ausgegeben.