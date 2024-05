Patientenbetrieb in modernster Klinik startet

Heliport ab 9. Mai in Betrieb

Ab 9. Mai werden dann auch Patienten, die mit dem Rettungshubschrauber Christophorus aus der Luft kommen, in der neuen Klinik versorgt – da gibt es dann nämlich auch die offizielle Freigabe des Heliports in 25 Metern Höhe. Damit im Regelbetrieb alles perfekt läuft, gab es am Montag die letzte von mehreren Testlandungen – den sogenannten „First Touchdown LOGR Oberwart“.