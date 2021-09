Lebenslange Haft nach Mord an Ehefrau (22)

Leiche in Couchlade gelegt

Während die Töchter nebenan schliefen, nahm er laut Staatsanwalt ein Keramikmesser, stach seiner Frau hinterrücks fünfmal in den Hals und hielt ihr dabei den Mund zu. Dem nicht genug, holte er sich ein 20-Zentimeter-Messer aus der Küche und stach noch weitere drei Male zu, diesmal in den Bauch. Nach der Tat räumte er den Tatort auf, wusch das Blut von den Messern ab, rief zuerst den Stiefvater („Deine Tochter ist tot“) und dann eine Freundin an – damit sie auf die Kinder schaue, während er sich stellte. Die Leiche verbarg er in der Couchlade.