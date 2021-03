Mord nach Scheidungs-Streit: „Es ist schrecklich“

Bekannte von Opfer sind nach Mord unter Schock

Das Landeskriminalamt begann am Montag mit den Einvernahmen des Tatverdächtigen und weiterer Mieter in dem Wohnblock nahe der ÖBB-Lehrwerkstätten. Vor den Polizisten gab der Serbe die Scheidung als Grund für den Streit an. „Die Absicht, die Frau zu töten, hatte er dabei laut eigener Aussage noch nicht“, erklärt Laubichler. Laut den Nachbarn kam es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden. „Sie haben oft gestritten“, so Milica. Auch die Vorgeschichte des 26-Jährigen galt in der Nachbarschaft als bekannt. „Er war schon im Gefängnis“, sagt ihr Freund Alesandro, der im ersten Stock des Hauses wohnt.