Volkspartei verliert Absolute in Langenzersdorf

Missglückter Putschversuch?

Auch über die Hintergründe des Rauswurfs wird gestritten: Während Arbesser in der NÖN von einem „missglückten Putschversuch“ spricht, will das Quartett um Peter König schlicht Kritik an der internen Ausrichtung geübt haben. „Es hat in der Kommunikation wohl Fehler auf beiden Seiten gegeben“, so König zur „Krone“. Man habe mehr Tempo bei der Umsetzung von Ankündigungen sowie mehr Transparenz gefordert: „Aber ich bin kein Freund von Machtspielen“, meint König, der gestern gleich mit einem eigenen Dringlichkeitsantrag in seine erste Sitzung als „wilder“ Mandatar ging. Darin fordert er Akteneinsicht für alle Gemeinderäte vor Beschlüssen.