Fußballplatz-Rauferei ist keine Vorbildwirkung

Die wilde Schlägerei auf dem Fußballplatz in Arnoldstein wird für die Beteiligten Konsequenzen haben, und das nicht nur vor dem Strafrichter. Auch der Kärntner Fußballverband will ein Zeichen setzen. Wie berichtet, waren sich bei einem U15-Spiel wütende Eltern, Trainer und einige Jungkicker in die Haare geraten.